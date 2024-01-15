Uçuşun gecikeceğini anons etti: Yolcunun saldırısına uğradı
Hint hava yolu şirketi IndiGo'nun iç hatlar uçuşunun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini duyuran pilot, bir yolcunun saldırısına uğradı.
Player Alanı
Hint medyasındaki haberlere göre, Delhi-Goa uçuşundaki bir yolcunun pilota saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülere göre pilot, uçuşun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini anons ediyor.
Bu sırada bir yolcunun, hızla pilota yaklaşarak yüzüne vurduğu görülüyor.
Öte yandan, uçuşun 13 saat geciktiği belirtildi.
Uçaktaki diğer uçuş görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.
Pilot, saldırgan yolcu hakkında şikayette bulunurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Sınır noktasında o sözleri söyledi!
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- Berkan Kutlu'dan Galatasaray itirafı!
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
- Bu rakam emeklinin hoşuna gitmeyecek!