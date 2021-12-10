Uğur Şahin açıkladı: İkinci doz aşıdan 3 ay sonra yeni bir aşı olunmalı
Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin kritik açıklamalarda bulundu.
BioNTech'in CEO'su Şahin, Alman medyasından Der Spiegel’e açıklamalarda bulundu. Şahin, son dönemde uluslararası kamuoyunda endişe yaratan Omicron varyantı ile ilgili de konuştu.
Şahin, “Eğer Omicron varyantı bu şekilde yayılmaya devam ederse, iki doz aşıdan üç ay sonra hatırlatma dozunu yapmak mantıklı olur. Omicron varyantı kısmen aşılardan kaçabiliyor ve prensipte aşılama ile kontrol altına alınabilir. Fakat aşıların ne kadar koruma sağladığı ve bu korumanın ne kadar süre devam ettiğini belirlemek için daha çok veriye ihtiyacımız var” dedi.
"EN İYİ KORUMAYI SAĞLAR"
Şahin, aşı dozları arasında beklenilmesi gereken sürenin de değiştiğini çünkü verilerin değiştiğini vurgularken, “Artık iki doz aşı tam aşılı olmuş olmak anlamına gelmiyor. Bilimsel olarak iki doz aşıdan üç ay sonra üçüncü doz aşıyı yapmak gerekebilir. Eğer herkes ikinci doz aşıdan 3 ay sonra sonra üçüncü doz aşıyı olursa aşı en iyi korumayı sağlar” dedi.
Şahin, dördüncü doz aşının da yeni bir varyant ortaya çıkmasında kullanılabileceğinin altını çizerek, “Eğer gerekli olursa, salgını kontrol altına almak için daha iyi bir yol bulabiliriz” ifadelerini kullandı.
-Sözcü
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