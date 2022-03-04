Ukrayna: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse bunu görmüyor
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, “3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'ncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak sosyal medya üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı.
Ukrayna’da olup bitenleri '3. Dünya Savaşı' olarak nitelendiren Podolyak, “Örneğin Brüksel, Amsterdam’daki kafelerde, restoranlarda oturup Netflix’i düşünüyorlar. Birinin gelip şehir merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değillerdi. Burası 3 buçuk milyonluk bir şehir. Bunu anlamıyorlar. Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını öngörmüyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. 3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor” dedi.
“RUSLAR, UKRAYNA’DA DURMAYACAK, İLERİYE GİTMEK İSTEYECEKLER”
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına müdahale edilmezse Rusya'nın başka ülkelere de saldıracağını vurgulayan Podolyak, “Ruslar, Ukrayna’da durmayacak. Başka ülkelere de saldırıp daha da ileriye gitmek isteyecekler. Kimse bunu istemeyecektir. Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları 1, 2 veya 3 yıl Rusya’nın üzerinde çok etkili sonuçlara neden olacak. Belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna’nın da çıkarına olmalı” ifadelerini kullandı.
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