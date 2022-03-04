Metallica'dan Ukraynalı mültecilere büyük destek

04 Mart 2022 Cuma, 17:40

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, dünyaca ünlü Metallica grubundan Ukraynalı mültecilere destek geldi.

Ünlü grup, yemek yardımı yapmakta olan, 'World Central Kitchen’a (Savaş ve doğal afet sonrası insanlara yemek yardımı yapan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu) 100 bin dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; bağışlarla yemek yardımı yapan kuruluş, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından bu yana, Ukrayna da dahil olmak üzere toplam altı ülkede mültecilere 100 binden fazla öğün servis etti.

25 BİN ÖĞÜN YEMEK DAĞITILACAK

Kuruluş, ünlü grubun yaptığı bağış sonrası, mültecilere yaklaşık 25 bin öğün yemek yardımı yapılacağını açıkladı.

Hollywood’un ünlü çifti Ryan Reynolds ve Blake Lively, de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukraynalı mülteciler için 1 milyon dolara yakın bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Aston Kutcher ve Ukrayna doğumlu eşi Mila Kunis de Ukraynalı mülteciler için 3 milyon dolar bağışlamıştı.