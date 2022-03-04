Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, çok geç olmadan ülkesine yardım edilmesini istedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Putin’in Ukrayna’yı Suriye’ye çevirmesine izin vermeyin. Savaşmaya hazırız, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kuleba, Avrupa ülkelerinin Avrupa’da bir Suriye yaratılmasına izin vermemesi için çağrıda bulundu.
Çok geç olmadan Ukrayna’ya yardım edilmesini isteyen Kuleba, yardım edilmezse ülkelerin, Rus askerlerinin attığı bombalar yüzünden hayatını kaybeden Ukraynalı sivillerin ölümünden sorumlu olacaklarını aktardı.
Kuleba, “Bu bir savaş, savaşta galip geldiğimiz ana kadar her şey yapılması gerekiyor” dedi.
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