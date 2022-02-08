Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığan Rusya, 10 Şubat tarihinde Belarus’la ortak bir askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Tatbikat gerekçesiyle Belarus’a çok sayıda asker ve mühimmat gönderen Rusya’nın olası bir operasyonda Ukrayna’ya karşı bir cephe de buradan açmasından endişe ediliyor.
Ukrayna, askeri tatbikatta Bayraktar İHA'larını kullanacak
Ukrayna Savunma Bakanı, 10 Şubat'ta düzenleyeceği askeri tatbikatta Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçlarının kullanılacağını duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin 10 ve 20 Şubat tarihleri arasında Rusya’nın Belarus’ta düzenleyeceği askeri tatbikata karşılık olarak bir tatbikat yapacağını açıkladı.
Amerikan'ın Sesi'nde yer alan haber göre, yerel bir televizyon kanalına konuşan Reznikov, Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin sürekli olarak çeşitli tatbikatlar yaptıklarını bu çerçevede 10 Şubat tarihinde de yeni bir tatbikata başlayacaklarını söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı açıklamasında, bu tatbikatta Türkiye üretimi Bayraktar insansız hava araçlarının kullanılacağını ve ayrıca müttefik güçler tarafından yönlendirilecek tanksavar Javelin ve NLAW füzelerinin kullanılacağı bilgisini paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Kısa bir süre önce Ukrayna’ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında Baykar Teknoloji’nin insansız hava aracı (İHA) üretimi yapması için anlaşma imzalamışlardı.
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