Ukrayna, Avrupa'ya elektrik ihracatına yeniden başladı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:23

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:23

Rusya'nın geçen yılın Ekim ayında Ukrayna'nın kritik enerji altyapı tesislerine füzelerle ve insansız hava araçlarıyla saldırmaya başlamasının ardından, Ukrayna Avrupa'ya elektrik ihracatı durdurmuştu.

Galushchenko, dün akşam yaptığı açıklamada, "İhracata yeniden başladık" dedi ve "Rusya, enerji sistemimizi yok etmeyi başaramadı" diye ekledi.

Galushchenko, ihracatın yeniden başlamasına rağmen Ukrayna halkına elektrik sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti.

Moldova, Macaristan, Slovakya ve Polonya'ya elektrik ihraç eden Ukrayna, Haziran 2022'de yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar AB'ye elektrik ihracatından 1.5 milyar euro (1.64 milyar dolar) getiri sağlamayı beklediğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın başlıca enerji ihracat pazarı.