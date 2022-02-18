Altın fiyatlarında Ukrayna etkisi

18 Şubat 2022 Cuma, 09:33

ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'nın Ukrayna'ya olası müdahalesi ile ilgili yaptığı açıklamalar Perşembe günü güvenli liman alımlarıyla altının yükselmesine neden olurken, yeni haftanın son işlem gününde krizin gevşemesine yol açan açıklamalar dolayısıyla altında düşüş yaşanıyor.

Ukrayna açıklamalarının etkisiyle düşüşe geçen gram altın güne 823 TL civarında başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 345 TL'den alıcı bulurken, bin 363 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 698 TL'den alınırken, 2 bin 725 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 380 TL'den alınırken, 5 bin 432 TL'den satılmaya başladı.

GÜNDEMİN ODAĞINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün ECB ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.