Ukrayna'ya destek maçında oynayan Wesley Sneijder'in son hali şaşkına çevirdi

09 Nisan 2022 Cumartesi, 15:32

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Gharafa'ya transfer olan ve 2019'da futbol kariyerini noktalayan Wesley Sneijder, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

UKRAYNA'YA DESTEK MAÇINDA ŞAŞKINLIK YARATTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta zarar gören sivillere destek amacıyla futbol camiasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan birini de Hollanda'nın eski yıldızlarından Wesley Sneijder gerçekleştirdi.

Sneijder, kendi tesisinde düzenlenen mücadelede forma giydi. Uzun zaman sonra yeşil sahada boy gösteren 37 yaşındaki Hollandalı eski futbolcunun kilolu görüntüsü ise izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

"ACI HİSSEDİYORUM"

Galatasaray’ın efsane isimlerinden biri olan Sneijder, ülkesinde satışa çıkan otobiyografisinde Türkiye günlerinden bahsederken, “Yolanthe hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvedip onu kaybettim. Beni bu duruma getiren şey neydi bilmiyorum. Ego, para, güç, şehvet… Şimdi acı hissediyorum. Çünkü Yolanthe Amerika’da. O hayallerimin kadınıydı” demişti.

Kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Ajax, Real Madrid, Inter, Nice ve Al-Gharafa formaları giyen Wesley Sneijder 12 kupa kazandı.

Hollanda Milli Takımı'nın formasını da 134 kez terleten Snejider, 31 gol ve 32 asistlik bir performans sergiledi.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giydi. Sarı-kırmızılılar ile 175 maça çıkıp 46 gol 27 asistlik performans ortaya koyan Hollandalı yıldız, gösterdiği performans ve elde ettiği şampiyonluklar ile unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştı.



