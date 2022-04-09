Ukrayna'ya destek maçında oynayan Wesley Sneijder'in son hali şaşkına çevirdi
Savaşın yaşandığı Ukrayna'ya destek amacıyla düzenlenen maçta oynayan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, aldığı kilolarla dikkat çekti.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Gharafa'ya transfer olan ve 2019'da futbol kariyerini noktalayan Wesley Sneijder, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı.
UKRAYNA'YA DESTEK MAÇINDA ŞAŞKINLIK YARATTI
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta zarar gören sivillere destek amacıyla futbol camiasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan birini de Hollanda'nın eski yıldızlarından Wesley Sneijder gerçekleştirdi.
Sneijder, kendi tesisinde düzenlenen mücadelede forma giydi. Uzun zaman sonra yeşil sahada boy gösteren 37 yaşındaki Hollandalı eski futbolcunun kilolu görüntüsü ise izleyenlerde şaşkınlık yarattı.
"ACI HİSSEDİYORUM"
Galatasaray’ın efsane isimlerinden biri olan Sneijder, ülkesinde satışa çıkan otobiyografisinde Türkiye günlerinden bahsederken, “Yolanthe hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvedip onu kaybettim. Beni bu duruma getiren şey neydi bilmiyorum. Ego, para, güç, şehvet… Şimdi acı hissediyorum. Çünkü Yolanthe Amerika’da. O hayallerimin kadınıydı” demişti.
Kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Ajax, Real Madrid, Inter, Nice ve Al-Gharafa formaları giyen Wesley Sneijder 12 kupa kazandı.
Hollanda Milli Takımı'nın formasını da 134 kez terleten Snejider, 31 gol ve 32 asistlik bir performans sergiledi.
Wesley Sneijder, Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giydi. Sarı-kırmızılılar ile 175 maça çıkıp 46 gol 27 asistlik performans ortaya koyan Hollandalı yıldız, gösterdiği performans ve elde ettiği şampiyonluklar ile unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştı.
Video Haberler
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
- 'Toplu taşımaya zam yapılıyor, çok yanlış'
- Denizli'de kaza: Yurt müdürü ile aşçı öldü
- Pazarda 'pahalı karpuz' dehşeti
- Fenerbahçe'deki seçimde korkutan anlar
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
- Geri adım attı: 'Biz başkaları değiliz'
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- 'Kim yoksulluk yok diyorsa akşam pazarına gitsin'
- Haliç derbisinde kazanan Karagümrük!
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- İran'da 'nükleer' açıklaması: Araştırmalar hızlandı
- CHP'den Kahramanmaraş Valiliği’ne sert tepki
- Netflix'e rakip geliyor: İki yayın devi bir araya geldi
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı
- Tekirdağ’da 'indirim izdihamı'