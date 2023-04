Pentagon, 'gizli' ibareli Ukrayna savaşı belgelerini inceliyor

ABD ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen, ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması basılı Ukrayna'daki savaşa ilişkin belgeler, Twitter ve Telegram platformlarında paylaşıldı.

Konuya ilişkin AA'ya açıklama yapan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrine Singh, "Sosyal medyadaki paylaşımlardan haberdarız ve Bakanlık konuyu inceliyor" ifadesini kullandı.

Singh, belgelerin ve içeriklerin gerçek olup olmadığını belirtmedi.

BREAKING- #Pentagon investigating classified Ukraine war document #leak.



Secret US plans for supplying aid to Ukraine ahead of an expected offensive were posted on social media this week, prompting a Pentagon investigation. #Ukraine #counteroffensive pic.twitter.com/L89JeIWrv0