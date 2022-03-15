Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, savaşın mayıs ayına kadar bitebileceğini söyledi

15 Mart 2022 Salı, 13:52

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın, Rusya'nın kaynaklarının bitmesiyle mayıs ayı başlarında sona erebileceğini söyledi.

"Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" sözleriyle dikkat çeken Arestovich, Ukrayna medyası tarafından yayınlanan bir videoda, savaşın tam olarak ne kadar devam edeceğinin, Rusya'nın ne kadar daha kaynak ayırmaya istekli olduğuna bağlı olduğunu söyledi.

Arestovich, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu savaş, Mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Mümkün olan en geç tarihten bahsediyorum. İki ülke arasında barış sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Arestovich'e göre Ukrayna, Rus birliklerinin topraklarından tamamen çıkarılmasında ısrar etmesine rağmen, barış bir kez kabul edilse bile, bir yıl boyunca küçük taktiksel çatışmaların mümkün olabileceğini de belirtti.

Reuters'a göre, Arestovich'in şahsen dahil olmadığı Kiev ve Moskova arasındaki görüşmeler, şimdiye kadar kuşatma altındaki Ukrayna şehirlerinden birkaç insani yardım koridoru dışında çok az sonuç verdi.







