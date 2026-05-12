Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması büyüyor: Zelenski’nin eski sağ kolu şüpheli ilan edildi

Ukrayna’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eski başdanışmanı hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması ülke siyasetinde yeni bir krize yol açtı.

Ukrayna yolsuzlukla mücadele kurumları, Zelenski’nin en yakınındaki isimlerden biri olarak görülen eski üst düzey yetkilinin kara para aklama soruşturmasında şüpheli ilan edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın, Kiev yakınlarında bulunan lüks bir konut projesi üzerinden yaklaşık 10,5 milyon dolarlık kara para aklama ağıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Ukrayna yasaları gereği yetkililer şüphelinin adını resmi açıklamada paylaşmadı. Ancak yerel medya, söz konusu kişinin uzun yıllar Zelenski’nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak görülen Andriy Yermak olduğunu yazdı.

Andriy Yermak, Radio Liberty’ye yaptığı açıklamada söz konusu konut projesinde herhangi bir mülk sahibi olmadığını söyledi ancak soruşturmayla ilgili daha fazla yorum yapmadı.

Yermak, uzun süre Ukrayna siyasetindeki en etkili isimlerden biri olarak görülüyordu. Resmi olarak seçilmiş bir görevde bulunmamasına rağmen devlet yönetiminde geniş etkiye sahip olduğu belirtiliyordu.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLAMIŞTI

Dosyanın, geçen kasım ayında kamuoyuna yansıyan daha geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasının parçası olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, Zelenski’nin eski iş ortaklarından birinin devlet nükleer enerji kurumunda yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet ağı kurduğu iddia edilmişti. Ayrıca eski bir başbakan yardımcısı hakkında da suçlama yöneltilmişti.

Geçen yıl patlak veren soruşturmanın ardından Ukrayna kamuoyunda hükümete yönelik tepkiler artmış, Yermak da görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Yermak, savaş sürecinde Ukrayna yönetiminin en etkili figürlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Eski film yapımcısı ve eğlence hukuku avukatı olan Yermak, sık sık Zelenski ile birlikte kamuoyunun karşısına çıkıyordu.

Aynı zamanda ABD destekli Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde Kiev adına baş müzakereci olarak görev yapmıştı.

Yermak’ın istifası, Zelenski yönetiminde güven kaybını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen geniş çaplı hükümet değişikliğinin parçası olarak değerlendirilmişti.

BAŞKANLIK OFİSİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Ukrayna Devlet Başkanlığı İletişim Danışmanı Dmytro Lytvyn, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu belirterek konu hakkında yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

Soruşturma, savaş koşullarında Batı’dan yoğun mali ve askeri destek alan Ukrayna yönetimindeki yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle son dönemde Kiev yönetiminde gücün aşırı merkezileştiğine ilişkin eleştiriler artarken, soruşturmanın Zelenski hükümeti üzerindeki siyasi baskıyı daha da artırabileceği değerlendiriliyor.