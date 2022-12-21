Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD'de
Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez yurtdışı ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.
Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Zelenski'nin uçağı Washington saatiyle 12.30 sularında başkente yakın bir hava üssüne iniş yaptı.
Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongre'nin ortak bir oturumunda Kongre üyelerine hitap edecek.
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