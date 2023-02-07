Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'ye yardım için bir kararname yayımladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Türkiye'ye insani yardım sağlamasına ilişkin bir kararname yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:36
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'ye yardım için bir kararname yayımladı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'ye insani yardım sağlamasına ilişkin bir kararname yayımladı.

Kararnamede, "deprem sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan acil durumun sonuçlarının üstesinden gelinmesine yardımcı olmak amacıyla, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne insani yardım sağlanmasını temin etmesi" gerektiği belirtiliyor.

Volodimir Zelenski, dün video konuşmasında, Ukrayna'nın Türkiye'ye şiddetli depremin yol açtığı yıkım alanlarındaki kurtarma operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini söylemişti.


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