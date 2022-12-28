Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 2023 vurgusu: Belirleyici bir yıl olmalı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü hatırlatarak, orduyu gelecek yıla hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Volodimir Zelenski, bugün savunma ve güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek cephedeki son durumu ele aldıklarını dile getirdi.
Görüşmede, ordunun gelecek yıla yönelik hazırlıklarını konuştuklarını aktaran Zelenski, "Ukrayna'nın savunma ve güvenlik güçlerini gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz. Bu belirleyici bir yıl olmalı" dedi.
Ukrayna ordusunun her mevsime hazır olması gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Kışın risklerin ne olduğunu, baharda ne yapmamız gerektiğini ve dolayısıyla tüm savunma ve güvenlik sektörünün hangi sonuçları göstermesi gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Amaçlarının, Ukrayna'nın tüm topraklarının özgürleştirilmesi olduğuna dikkati çeken Zelenski, 2023 yılına da bu inançla gireceklerini belirtti.
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