Ukrayna, Şubat'a dikkat çekti: Barış zirvesi düzenlemeyi amaçlıyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yıl dönümü olan şubatta "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyareti ve Ukrayna-Rusya savaşına dair Associated Press'e konuştu.
Savaşların diplomatik yöntemlerle sona erdiğini belirten Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in moderatörlüğünde Şubat ayında "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Kuleba, Rusya'nın zirveye katılması için öncelikle "savaş suçlarından uluslararası bir mahkemede hesap vermesi gerektiğini" vurguladı.
Rusya'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu söylemesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kuleba, "Savaş alanında yaptıkları şeyler aksini kanıtlıyor" dedi.
Kuleba, 2023'te savaşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına ve bu süreçte diplomasinin önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.
Zelenski'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretinin önemine işaret eden Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.
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