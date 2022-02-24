Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Harekete geçme zamanı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" dedi.

AA
24 Şubat 2022 Perşembe, 07:00
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Harekete geçme zamanı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor

Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı"

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