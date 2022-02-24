Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Harekete geçme zamanı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor
Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı"
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