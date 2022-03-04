Ukraynalı aktris Mila Kunis ve Aston Kutcher'dan, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağış
Rusya'nın Ukrayna işgali 9. gününde de devam ederken, Hollywood'un ünlü çifti, Ukrayna için kesenin ağzını açtı. Aston Kutcher ve Ukrayna doğumlu eşi Mila Kunis, Ukraynalı mülteciler için 3 milyon dolar bağışladıklarını açıkladı.
Ukrayna asıllı Amerikalı aktris Mila Kunis ve kocası Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağış yaptıklarını duyurdu. Images Dawn sitesinin haberine göre, Kunis ve eşi Kutcher, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ortak video paylaştı.
Videoda kendisini Ukraynalı ve Amerikalı olarak tanıtan Mila Kunis, "1983'te Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde doğdum, 1991'de Amerika'ya geldim. Kendimi her zaman bir Amerikalı, gururlu bir Amerikalı olarak gördüm. Bu ülkenin benim ve ailem için yaptığı her şeyi seviyorum. Ancak Ukraynalı olmaktan hiç bugünkü kadar gurur duymadım" dedi.
Kutcher da bir Ukraynalıyla evli olmaktan duyduğu gururun altını çizerek, "Ukrayna'da meydana gelen olaylar oldukça yıkıcı. İnsanlığa yönelik bu tür haksız saldırılara bu dünyada yer yok" diye konuştu.
UKRAYNA İÇİN REKOR BAĞIŞ
Bölgeye insani yardımı sağlama çabasına destek olmak için bağış topladıklarını belirten Kutcher, "En büyük zorluk şu anda lojistik. Kalacak yer sağlamamız, bölgeye erzak ve kaynak sağlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
İkili, GoFundme aracılığıyla Ukraynalı mültecilere ulaştırılmak için 3 milyon dolar bağış yaptıklarını kaydederek, hayranlarından başlattıkları 30 milyon dolarlık bağış kampanyasına katkı sağlamalarını istedi.
Kampanyanın, sahada aktif olarak yardım sağlayan Flexport ve Airbnb'ye fayda sağlayacağını belirten Kutcher, şunları kaydetti:
"Flexport, Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova'daki mülteci bölgelerine yardım malzemeleri sağlıyor. Airbnb, Ukrayna'dan kaçan mültecilere ücretsiz, kısa süreli barınma sağlıyor. Ukrayna'nın yanında olmak, Ukraynalıları desteklemek demektir. #StandWithUkraine."
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