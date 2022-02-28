Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko: 'Ülkemizden defolup gidin'

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin” dedi.

İHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 23:50
Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko: 'Ülkemizden defolup gidin'
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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi.

"YAŞASIN UKRAYNA"

Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı. 

Perto Poroşenko, Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı. 


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