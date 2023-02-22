Ukrayna istihbaratı, ilkbaharda belirleyici çatışmalar yaşanacağını açıkladı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:05

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 16:06

Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümü öncesinde Forbes.ua'ya değerlendirmelerde bulundu.

Kyrylo Budanov, ilkbaharda sahada belirleyici çatışmalar yaşanacağını söyledi.

Budanov, "Rusya'nın hedeflediği büyük taarruz halihazırda devam ediyor. Stratejik bir hedefleri var: 31 Mart'a kadar Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Rusya'daki askeri seferberlik hareketlerine değinen Budanov, "Buradaki soru şu: Rusya'da her şey yolundaysa ve 316.000 kişiyi daha askere aldılarsa, o zaman neden seferberliğe devam ediyorlar? Demek ki her şey iyi değil. Bu bizi basit bir sonuca götürüyor: Rusya'da kaç kayıp var? Bu rakam çok yüksek" dedi.

"MERMİ STOKLARI YETERSİZ"



Ukrayna'daki Rus askerlerinin "iki aydır azami mühimmat tasarrufu" yaptıklarını iddia eden Budanov, "Şimdi top mermilerinin seri üretimini yapıyorlar. Bu da bir kez daha mermi stoklarının olmadığını, yetersiz olduğunu doğruluyor" diye konuştu.

Savaşın ne zaman biteceği sorusuna ilişkin Budanov, "Tek bir şartımız var: 1991'deki idari sınırlara ulaşmak, diğer her şeye daha sonra karar vereceğiz" dedi.