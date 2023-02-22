Polonya, yakında Ukrayna'ya Leopard 2 tankının teslim edileceğini duyurdu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:34

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:35

Polonya, "önümüzdeki iki ya da üç hafta içinde" Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 tankı teslim edecek.

CNN'in aktardığına göre Polonya Dışişleri Bakanlığı, tankların, Polonya'daki Ukrayna birliklerinin eğitiminin sona ermesiyle aynı zamana denk gelecek şekilde gönderileceğini bildirdi.

Bakanlık sözcüsü Lukasz Jasina, Varşova'nın Kiev'e savaş uçağı gönderilmesini desteklediğini de dile getirdi.

Jasina, "Tıpkı tanklarda olduğu gibi, bu koalisyonun Ukraynalıları daha fazla destekleyecek kadar büyük olmasını umuyoruz. Savaş uçakları, Ukrayna'daki savaşta çok faydalı olacak" dedi.

NATO ülkeleri arasında bunun için bir uzlaşı sağlanması gerektiğini kaydeden Jasina, "Biz bir NATO üyesiyiz ve bu tür tüm konularda anlaşmaya varmak ve birlikte buna katılmak istiyoruz, çünkü ittifak birlikte olduğumuzda daha güçlüdür" diye konuştu.