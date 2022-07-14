Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın savaşta verdiği kayıplarla ilgili bilgilerin, devlet sırrı olduğunu belirtti.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın savaşta verdiği kayıplarla ilgili bilgilerin açıklanmamasıyla ilgili, "Bu bilgiler devlet sırrıdır. Rusya Federasyonu'nun bu bilgileri kendi amaçları için kullanamaması için verileri açıklamıyoruz" dedi.
Ukrayna ordusundaki can kayıplarına ilişkin doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısı yapan Malyar, "Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin vatandaşlara, toplum önderlerine ve yorumlarda bulunanlara seslenmek istiyoruz. Düşman için çalışmayın. Askeri sıkıyönetim bitene kadar rakamları ifşa etmeyiniz" ifadesini kullandı.
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