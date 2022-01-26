Ukrayna Savunma Bakanı Oleysey Reznukov, Rusya ile gerilimin kötüleşmediğini belirtti

26 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna Savunma Bakanı Oleysey Reznukov, “Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin geçen yıla göre kötüleşmediğini” söyledi. Reznukov, sınırdaki Rus askerlerinin sayısında geçen ilkbahar dönemine göre fazla artışın olmadığını ifade etti. Bakan ayrıca, Rusya’nın, Ukrayna’ya taarruza hazırlandığının düşünülmesine neden olabilecek özel taarruz birlikleri hazırlamadığını ifade etti.

Bakan Reznikov diğer taraftan, Ukraynalı bir komutanın, Rusya’nın Ukrayna’ya Çindeki kış olimpiyatlarının hemen ardından, 20 Şubat sonrasında saldırabileceği yönündeki iddiasının da olası görünmediğini belirtti.

"ACELECİ BİR HAREKET"



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da, ABD yönetiminin ülkedeki diplomatların ailelerine ayrılma talimatı vermesini, aceleci bir hareket olarak nitelendirdi. Böylelikle Ukrayna yönetimi ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar, ilk defa bu kadar net ortaya çıkmış oldu. Ukrayna’daki muhalefetin Amerikan yanlısı olan kesimi ise yönetimi, ABD’nin Rusya konusundaki iddialarını ciddiye almamakla suçluyor.