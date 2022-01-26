Ukrayna Savunma Bakanı Oleysey Reznukov, Rusya ile gerilimin kötüleşmediğini belirtti
Reznukov, Rusya’nın, Ukrayna’ya taarruza hazırlandığının düşünülmesine neden olabilecek özel taarruz birlikleri hazırlamadığını ifade etti.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleysey Reznukov, “Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin geçen yıla göre kötüleşmediğini” söyledi. Reznukov, sınırdaki Rus askerlerinin sayısında geçen ilkbahar dönemine göre fazla artışın olmadığını ifade etti. Bakan ayrıca, Rusya’nın, Ukrayna’ya taarruza hazırlandığının düşünülmesine neden olabilecek özel taarruz birlikleri hazırlamadığını ifade etti.
Bakan Reznikov diğer taraftan, Ukraynalı bir komutanın, Rusya’nın Ukrayna’ya Çindeki kış olimpiyatlarının hemen ardından, 20 Şubat sonrasında saldırabileceği yönündeki iddiasının da olası görünmediğini belirtti.
"ACELECİ BİR HAREKET"
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da, ABD yönetiminin ülkedeki diplomatların ailelerine ayrılma talimatı vermesini, aceleci bir hareket olarak nitelendirdi. Böylelikle Ukrayna yönetimi ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar, ilk defa bu kadar net ortaya çıkmış oldu. Ukrayna’daki muhalefetin Amerikan yanlısı olan kesimi ise yönetimi, ABD’nin Rusya konusundaki iddialarını ciddiye almamakla suçluyor.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul’a giden bakanlar Yeşilköy’e indi
- ‘Zorunlu din dersinden vazgeçilmeli’
- İktidarın gençlere yönelik politikalarını eleştirdi
- Laik bir hukuk devletinde kimsenin dilini koparamazsınız!
- Kar kaosunun perde arkası
- Top tarikatı
- Beklentileri yönlendirme
- Önce ben, benim çıkarlarım ve sadece ben! - Dr. Daniş NAVARO
- CHP ve Kürt meselesi - Prof. Dr. Rüstem ERKAN
- İktidarın sosyal medya planı: Kapatma, kullan!