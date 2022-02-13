Ukrayna krizinde askeri gözdağına girişen Washington ile Moskova karşılıklı suçlamada
Putin ile Biden dün telefonda görüştü. ABD’nin, “Ukrayna’yı işgale hazırlanıyor” suçlamalarına Rusya’dan “kışkırtıcı spekülasyonlar” tepkisi yükseldi. Ukrayna lideri Zelenski’nin ise ABD’nin “işgale” ilişkin kendilerine bilgi vermediğini söylemesi dikkat çekti.
ABD-Rusya hattında Ukrayna üzerinden alevlenen gerilimde “savaş” söylemleri kaygıları artırıyor. ABD’nin,
Rusya’nın Ukrayna’ya her an işgali başlatabileceği yönündeki çıkışlarının ardından
dün de pek çok Avrupa ülkesinden vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılmaları çağrısı
yükseldi. Moskova ise ABD’nin Rus saldırganlığı konusundaki iddilarına tepki gösterdi, “provokasyon” suçlamasında bulundu.
Taraflar arasındaki sert söylemlerle birlikte dün de diplomatik girişimler devam etti. Gözler iki nükleer güç ABD ve Rusya hattında gerek başkanlar gerekse bakanlar düzeyinde yapılan ikili temaslardan çıkacak sonuçlara çevrildi. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefonda krizi ele aldı. Beyaz Saray, iki liderin Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri konuşlanmasını da içeren bir saatlik bir görüşme yaptıklarını duyurdu.
‘İLETİŞİM SÜRECEK’
Biden’ın, ABD’nin tüm müttefik ve ortaklarla koordinasyon içinde diplomasiye ve aynı zamanda diğer senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu söylediği belirtildi. Biden’ın Putin’e “Ukrayna’ya daha fazla işgale kalkışması halinde buna kararlı şekilde yanıt verileceğini ve Rusya’ya ağır bedeli olacağını ilettiği” kaydedildi.
Kremlin’in danışmanlarından Yuri Uşikov ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada işgal suçlamalarına karşı çıkarak “ABD’nin Ukrayna konusunda histerisi dorukta” dedi. Diğer yandan Putin-Biden’ın iletişimi her seviyede sürdürme konusunda uzlaştıklarını duyurdu.
Putin’in görüşmede, Biden’a Batılı ülkelerin Ukrayna’ya Minsk anlaşmalarına uyması konusunda yeterli baskı yapmadığını söylediğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken’la yaptığı görüşmede, “Rusya’ya karşı yürütülen propagandanın, Ukrayna’yı saldırgan eylemlere kışkırtabileceği” değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Batılı ülkeler “jeopolitik amaçlar doğrultusunda sistematik olarak yanlış haberler yaymakla” suçlandı. ABD ve Rusya savunma bakanlarının da görüştüğü gündeme yansıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün Putin ile yaklaşık bir buçuk saat telefonda görüştü.
Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan kimi kaynak görüşmede, Putin’in Ukrayna’yı işgale hazırlandığı yönünde bir mesaj vermediğini aktardı. Ancak Paris’in yine de Rusya’nın askeri konuşlanmasına işaretle dikkatli ve hazırlıklı bir tutumda olduğu kaydedildi. Kremlin’den yapılan açıklamada ise Putin ve Macron’un “Rusya’nın Ukrayna’yı sözde işgal planı” üzerinde kışkırtıcı spekülasyonlara bağlı durumu ele aldığı kaydedildi. “Bu duruma Ukrayna’ya geniş çapta silah pompalanmasının eşlik etmesi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbass’ta olası saldırgan eylemleri için önkoşullar yaratıyor” ifadeleri kullanıldı.
ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya 16
Şubat’ta saldıracağına ilişkin tarih vermesi uluslararası ortamda paniğe neden
olurken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, ABD’nin, söz konusu saldırıya ilişkin kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyledi. Zelenski, Herson ilindeki tatbikatta yaptığı konuşmada, ülkedeki ülkedeki istihbarat servislerinin bu şekilde bir bilgi getirmediğini kaydetti. “Eğer sizde ayın 16’sında saldırı olacağı bilgisi varsa bizle paylaşın” diye konuştu. Öte yandan Zelenski,
Rusya’ya en çok yarayacak şeyin Ukrayna’daki panik ortamı olacağını b
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