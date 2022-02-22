Ukrayna liderinden 'ilişkileri koparabiliriz' açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Estonyalı mevkidaşı ile düzenledikleri basın toplantısında Rusya'ya acil karşı yaptırım çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy bugünn düzenlediği basın toplatısında, Moskova'nın Doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından Ukrayna'nın Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesebileceğini duyurdu.
Estonyalı mevkidaşı ile birlikte konuşan Zelenskiy, dışişleri bakanlığından gelen "Rusya ile ilişkileri koparma talebini" şu an değerlendirdiğini söyledi.
Yaptırımlar için zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Rusya'nın tam ölçekli bir işgale girişmesi ile diğer ülkelerin de tehdit altında olacağını" kaydetti.
"YAPTIRIMLAR UYGULANSIN"
Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın müttefiklerini, Rus gazını Ukrayna'yı hariç bırakarak Almanya üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin kapatılmasını içeren yaptırımları uygulamaya çağırdı.
Zelenskiy, Rusya ile büyük çaplı bir çatışma olasılığını inandırıcı bulmadığını, ancak böyle bir durumda, ülkede sıkıyönetim uygulamaya hazır olduğunu aktardı.
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