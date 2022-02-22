İlk etkiler görülmeye başladı: Rusya-Ukrayna gerilimi Türkiye ekonomisini vuracak

22 Şubat 2022 Salı, 11:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı verdi. Doğu Avrupa'da savaş görüleceği endişeleriyle küresel borsalar gerilerken, güvenli liman olarak görülen varlıklar ve petrol yükseldi. Batılı devletler Rusya'nın bu hamlesiyle tırmanmaya devam eden Ukrayna krizinin Doğu Avrupa'da savaş çıkmasına neden olabileceği yönünde endişeli. ABD ve Avrupa ülkelerinin, Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası yılbaşından beri 13.50 etrafında dar bir bantta işlem gören dolar/TL tırmanan Rusya Ukrayna gerilimi sonrası 12 Ocak'tan beri ilk kez 13.80'i aştı. TL'nin düne göre, değer kaybı yaklaşık yüzde 0.2, şubat ayı başından beri kaybı ise yüzde 2 civarında.

BORSA DA DÜŞTÜ

Yüzde 2'nin üzerinde düşüşle açılmasının ardından, en düşük 1979.94 puanı gören BIST-100 endeksi ise, önceki kapanışa göre 43,06 puan ve yüzde 2,11 değer kaybederek 1.995,00 puana geriledi.

İLK ETKİSİ PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Rusya Ukrayna geriliminin Türkiye ekonomisine ilk etkisi petrol fiyatlarındaki yükseliş ile yansırken, etkinin turizm ve tahıl ithalatına etkisi de piyasada takip edilmeye başlandı.

İstanbul Analytics'in "sınırlı ya da kapsamlı bir savaşın" Türkiye ekonomisine olası etilerini özetlediği notunda, petrol fiyat şokunun ve yaklaşık 6 milyon Rus-Ukraynalı turist sayısında olası bir azalmanın, cari fazla ile fiyat istikrarı hedefleyen hükümetin planlarına önemli darbe olacağı belirtilerek şöyle denildi:

"Cari açık enerji maliyetleri ve düşük turizm gelirleri nedeniyle artarken, ihracatta beklenen ortalama yüzde 13-15 büyüme kayıpları telafi etmeye yetmez. TL'nin değer kaybı tetiklenir."

''ENFLASYONA İVME KAZANDIRACAK''

Raporda, tarım ihracatı ithatlatının cari açık yaratma potansiyeli, emtia fiyatı şoku ve yüksek enflasyona ivme kazandırabileceğine de dikkat çekildi.

''TİCARET SEKTEYE UĞRAYACAK''

Ticaretin sekteye uğrayabileceğine de dikkat çekilen raporda, "TL'de yeni bir değer kaybı para politikasının etkisizleştirildiği ortamda KKM hesaplarına gömülü riskin Hazine adına gerçekleşmesi ile sonuçlanır" görüşüne de yer verildi.