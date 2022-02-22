Rusya-Ukrayna krizi: Petrol fiyatları yedi yılın zirvesinde

22 Şubat 2022 Salı, 12:04

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Ukrayna-Rusya krizinin tedarik zincirlerini etkileyeceği endişesiyle petrol fiyatlarında artış yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından, Salı günü Brent ham petrolünün fiyatı son yedi yılın en yüksek seviyesi olan 98 dolara ulaştı.

ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı Batılı devletler, Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşüyor.

Suudi Arabistan'ın ardından dünyadaki ikinci büyük ham petrol ihracatçısı durumunda olan Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi.

Londra'daki Manulife Asset Management şirketinden Sue Trinh, sınır hattında yaşanan gerilimin "önemli etkileri" olabileceğini söyledi.

Trinh, yaptırımlar netiecesinde Rusya'nın daha az ham petrol ve doğal gaz tedarik etmesinin "küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkisi" olacağını ifade etti.

Batılı güçler ise Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasının, Rus birliklerinin resmi olarak Ukrayna'nın doğusuna girmesinin önünü açmasından korkuyor.

Donetsk ve Luhansk'ta Rusya destekli isyancılar, 2014 yılından beri Ukrayna birlikleriyle savaşıyor.

Rusya'nın söz konusu hamlesi, yıllardır belirsiz bir ateşkes altında olan bölgede barış görüşmelerini fiilen sonlandırıyor.

ABD ve Asya borsalarında düşüş

Japonya'da Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi de yüzde 2'nin üzerinde düşüş gösterdi. Çin'deki Şanghay Birleşik Endeksi de gün ortasında yüzde 1,4 oranında düştü.

Amerikan hisse senedi endekslerinden S and P 500 ise yüzde 1,6 düştü. Dow Jones endeksi yüzde 1,4 düşerken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri de yüzde 2,2 oranında değer kaybetti.

CIMB Private Banking ekonomisti Song Seng Wun, olası bir savaşın yatırımcılar için ön planda olduğunu belirtti.

Song Seng Wun BBC'ye verdiği demeçte, "Halihazırda yüksek seviyelerde olan nakliye maliyetlerinin, arz-talep kesintileri nedeniyle daha da yükseleceğine dair korkular var" dedi.

Ruble dolar karşısında değer kaybetti

Ruble dolar karşısında Kasım 2020'den beri en büyük düşüşü kaydetti. Borsalar da akşam seansında yüzde 18 oranında geriledi.

Ruble yüzde 1 düşüşle 80.5825'ten işlem gördü.

Gösterge endeks MOEX yüzde 11 düştü ve Rusya'nın Kırım'ın bağımsızlığını tanıdığı 2014'ten beri en büyük düşüşü kaydetti. Dün de Rus borsaları ve ruble küresel çapta en kötü performans gösteren varlıklar olmuş, ruble günü yüzde 3.1 düşüşle 79.78'de tamamlamıştı.