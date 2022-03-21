Ukrayna öldürülen Rus asker sayısını açıkladı
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre ülkedeki çatışmalarda 15 Rusya askeri öldürüldü.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 26 gündür devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'tan bu yana 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Rusya’ya ait 498 tank, bin 535 zırhlı askeri araç, 240 topçu atış sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 hava savunma sisteminin imha edildiğini belirten bakanlık, 97 uçak, 121 helikopter, 24 insansız hava aracı, 969 araç, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 13 özel teknik ekipmanın da imha edildiğini duyurdu.
İlgili Haberler
- Turizm sektöründe haberler kötü: Rusya ve Ukrayna'nın ardından bir kötü haber daha
- Rusya'da savaş karşıtı müzisyenler Ukrayna'nın işgali sonrası yasaklarla karşı karşıya
- Lüksemburg, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına karşı
Video Haberler
- Bakırköy Adliyesi'nde intihar
- Boğaziçi eylemleri davasında arbede
- Hastanede darbedilen güvenlik görevlisi konuştu
- Minibüse çarptıkları otomobili bırakıp gittiler
- Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı
- SMA'lı Abdullah'ın ailesi destek bekliyor
- 'Düşünmekten hasta olduk, çok pahalı'
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı
- Sumy'de kimyasal bir tesiste tespit edilen amonyak sızın
En Çok Okunan Haberler
- Giresunspor, Doukara'nın savunmasını istedi
- Boğaziçi eylemleri davasında arbede
- 'Bu fiyatlarla süt üretimi yapmak imkansız'
- Ekonomide bir kötü haber daha
- Netflix dizisi 'Uysallar'dan yeni fragman
- Rusya mahkemesinden Facebook ve Instagram kararı!
- Ukrayna öldürülen Rus asker sayısını açıkladı
- ABD resmen 'soykırım' dedi
- Bakırköy Adliyesi'nde intihar
- Bakırköy Adliyesi'nde intihar!