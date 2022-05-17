Ukrayna: Rusya ile heyetler arası müzakere süreci askıya alındı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yla heyetler arası görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesi ile Rusya arasındaki heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatıyla ilgili açıklama yapan Mihail Podolyak, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'daki durumun çok değiştiğini belirtti.
Rusya yönetiminin bunu halen anlamadığını öne süren Podolyak, Rusya'nın değişiklikleri dikkate almaması nedeniyle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını aktardı.
Podolyak, "Müzakere süreci Ukrayna'da olayların nasıl geçmekte olduğuna bağlı. İstanbul Bildirisi'nden sonra önemli bir değişiklik veya ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı. Rusya hâlâ basmakalıp düşüncesini koruyor" dedi.
"Rusya, savaşın 82. gününe gelindiğinde bile genel olarak Ukrayna'daki durumun en başından beri düşündükleri ile aynı olmadığını anlamadı" diyen Podolyak, "Ancak şunu vurguluyorum; herhangi bir savaş yine de müzakere masasında sona erecektir" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için Belarus’ta Gomel ve Brest şehirlerinde 3 defa, Türkiye’de İstanbul’da 1 defa yüz yüze müzakerelerde bulunmuştu.
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