75. Cannes Film Festivali, Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başlıyor

17 Mayıs 2022 Salı, 18:01

Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021’de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor. Bu akşam yerel saatle 19.00'da açılış töreni yapılacak festival, 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festivalin açılışında, Fransız yönetmen Michel Hazanavicius'un "Coupez!" filminin ilk gösterimi yapılacak.

21 FİLM YARIŞACAK

Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yapacağı festivalde, 21 film Altın Palmiye için yarışacak.

Festivale katılması beklenen ünlüler arasında Forest Whitaker ve Tom Cruise gibi isimler yer alırken, "Diam's" sahne adıyla tanınan Müslüman Fransız eski rapçi Melanie Georgiades de katılacak. Georgiades'in, Houda Benyamina ve Anne Cisse ile ortak yapımları olan "Salam" adlı belgeseli de özel gösterimde yer alacak.

ONUR ÜLKESİ HİNDİSTAN

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın (Marche du Film) bu yılki onur ülkesi Hindistan olurken, Hint aktris Deepika Padukone de festivalin jürileri arasında yer alıyor.

Öte yandan, Hint film yapımcısı Shaunak Sen'in Sundance Büyük Jüri Ödüllü belgeseli "All That Breathes"in özel gösterimi de gerçekleştirilecek.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI GÖLGESİNDE BİR FESTİVAL

75. Cannes Film Festivali Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek. Rus delegasyonlarının bu yılki festivalden men edildiği, etkinlik öncesinde duyurulmuştu.

Ukrayna halkına desteğinin işareti olarak, iki Ukraynalı yönetmenin filmi festivalde farklı bölümlerde, geçen ay Ukrayna’da da öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius'nun son filmi "Mariupol 2" ise özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.