Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda 'yolsuzluk' krizi: 6 bakan yardımcısı görevden alındı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:49

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:52

Ukrayna Kabine Bakanı Oleh Nemchynov, altı savunma bakan yardımcısının ve bakanlık devlet sekreteri Kostyantyn Vashchenko'nun görevinden alındığını duyurdu.

Görevden alınanların isimleri açıklanırken, bunların Vladimir Gavrilov, Rostislav Zamlinsky, Denis Sharapov, Andrey Shevchenko ve Vitaliy Deinega olduğu kaydedildi. bulunuyor.

Ukraynalı yetkililer, bakan yardımcılarının görevden alınmasına ilişkin herhangi bir gerekçe göstermedi. Sadece Savunma Bakanının birinci yardımcısı Aliaksandr Pavliuk'un görevinde kaldığı öğrenildi.

TARTIŞMALI İSİM DE GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca, görevden alınanlar arasında tartışmalı isim savunma bakan yardımcısı Anna Malyar da yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna güçlerinin Donbas'taki Andreevka bölgesini ele geçirdiğini söyleyen Malyar, daha sonra bir hata yaptığını ve bunu bir iletişim hatasına bağladığını açıklamıştı.

SAVUNMA BAKANI DEĞİŞTİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, son dönemde yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor.

Bakanlık, güvenlik birimleri için piyasa fiyatlarının en az iki ila üç kat üzerinde fiyatlarla ürün satın almakla suçlandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 2021'den bu yana görevde olan Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un yerine Ukrayna Emlak Fonu'nu yöneten Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u atamıştı.

Reznikov'un görevden alınmasına devlet siparişlerinde yolsuzluğun neden olduğu iddia ediliyor.