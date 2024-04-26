Ukrayna Tarım Bakanına gözaltı kararı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:12

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:12

Ukrayna’da mahkeme Tarım Bakanı Mykola Solskyi hakkında devlete ait 7 milyon dolar değerindeki bir arazinin yasa dışı şekilde satın alınmasına karıştığı şüphesiyle gözaltı kararı verdi.

2022 yılının Mart ayında göreve getirilen Solskyi, çıkarıldığı mahkemede 2017-2021 yılları arasında yaşanan olaya ilişkin iddiaları yalanladı.

Mahkeme kefaleti 75.7 milyon grivna (1.9 milyon dolar) olarak belirledi.

Solskyi, kefaleti ödemediği takdirde 24 Haziran’a kadar gözaltında tutulacak.

Ukraynalı Bakan suçlamanın ardından istifasını sundu.

Ancak Solskyi, meclisin istifasını değerlendirene kadar görevde kalacak.