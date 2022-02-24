Ukrayna Yahudilerinin İsrail'e göç taleplerinde büyük artış görüldü

24 Şubat 2022 Perşembe, 19:18

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle birlikte Ukraynalı Yahudilerin İsrail'e göç taleplerinde büyük artış yaşandığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Yahudi Ajansı, Rus müdahalesinin başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren Ukraynalı Yahudilerin göç talepleriyle "dolup taştı."

ÇAĞRI MERKEZİNDE YOĞUNLUK

Diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçünü (Aliya) teşvik eden önde gelen kuruluş olan İsrail Yahudi Ajansı'nın çağrı merkezinde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Buna göre, ajansın Kudüs'teki ofisi, İsrail ordusunda görev yapan ve kendi başlarına İsrail'e göç eden, ancak ebeveynleri ve yakınları hala Ukrayna'da bulunan askerlerden de çok sayıda çağrı aldı.

Askerlerin, Yahudi Ajansı ve İsrail hükümetine, ebeveynleri için acil durum uçuşları ayarlamalarına yardım etmeleri için "yalvardıkları" kaydedildi.

AKRABA KANITLAMA ZORUNLULUĞU

İsrail'in "Geri Dönüş" yasası uyarınca ülkeye göç etmek için başvuran kişilerin, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekiyor.

"Aliya", pek çok belge ve süreç gerektiren bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı'nın, Yahudilerin Ukrayna'yı daha hızlı terk etmeleri için bu uygulamaları hızlandırmayı değerlendirdikleri belirtildi.

Pazar günü, biri Kiev diğeri Odessa'dan olmak üzere Ukrayna'dan İsrail'e gelen iki uçakla İsrail'e yaklaşık 100 göçmen geldi. Uçuşların maliyeti, Yahudi Ajansı ve benzeri kurumlar tarafından karşılandı.

Geri Dönüş Yasası kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip olan yaklaşık 200 bin Ukrayna Yahudisi bulunduğu tahmin ediliyor.

Yahudi Ajansı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı operasyona kadar Yahudilerin savaş tehdidi nedeniyle ülkeden ayrılmaları yönünde yoğun bir taleple karşılaşmamıştı.

İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN GÖÇ ÇAĞRILARI

Öte yandan İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya krizinin başlamasından bu yana Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki Yahudilere de İsrail'e göç etmelerini sık sık telkin etmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı açıklamada, dünya genelindeki Yahudilere seslenerek, kapılarının açık olduğunu ve "onları İsrail'de bir evin beklediğini" söyledi.

İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata da, bugün yaptığı açıklamada, “Ukrayna'dan binlerce Yahudi göçmeni kabul etmeye hazırız” demişti.

GELENLER İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

İsrail, Tarihi Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikası çerçevesinde, gelen Yahudilerin büyük kısmını Filistin topraklarına yerleştiriyor.

Bu politikanın sonucu olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşimci sayısı 200 bini, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısı ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail'in, 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması sonucu Filistinlilerin yarıdan fazlası vatanlarından sürüldü. BM'nin 1950 yılında yayımladığı rapora göre, 1948 ile 1950 yılları arasında Filistin nüfusunun yarıdan fazlası (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda kalarak sığınmacı konumuna düştü.