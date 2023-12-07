Ukrayna’da salgın korkusu! Her yer fare dolu…

Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:26

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:35

Sonbaharın başından bu yana Rus askerler, içinde kaldıkları hendeklerdeki fare istilasından şikayetçiler. Kaldıkları yatakların altından, askeri araçların içinde hatta kıyafetlerin ceplerinden bile yüzlerce fare fışkırıyor. Cephe hattı boyunca artan hijyen sorunu ve yaklaşan soğuk hava dalgası fareleri hendeklere itti.

Ancak bu sorun sadece Ruslara özel değil. Ukrayna ordusunda görev yapan ABD'li hemşire Rebekah Maciorowski, aynı sorunun Ukrayna tarafında da olduğunu, farelerin soğuktan kaçarken taraf seçmediğini söyledi.

İki tarafı da tehdit eden fare istilası, askerlerin kullandığı çeşitli yöntemlere rağmen aylardır devam ediyor. Askerler, bir AK-47 tüfeği boyutunda fareler bile yakaladılar. Yakalanan farelerden bazılarının canlı şekilde intihar SİHA’larının üzerine bağlanması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

SALGIN VE SABOTAJ

Farelerin varlığı iki tarafın da askeri operasyonlarını doğrudan tehdit ediyor. Motor ısısından faydalanmak adına içine girdikleri askeri araçların elektrik aksamını kemiriyorlar. Bu da milyonlarca dolarlık zırhlı araçlarda tamiri zor hasarlar bırakıyor. Dahası, fareler asker için ayrılan erzakları da tüketiyor.

Tabii askerlere en büyük tehdit salgın ihtimali. Oxford Üniversitesi’nin yayınladığı bir araştırmaya göre Ukrayna’daki kemirgenlerde “Hantavirüsü” mevcut. Ukrayna nüfusunun yüzde 1,6’sında Hantavirüse karşı bağışıklık olduğu tespit edildi. Bu da şu an yaşanan fare istilası gibi bir durumda vakaların artabileceğini işaret ediyor.

Neyse ki Hantavirüsü insandan insana geçmiyor. Virüs, ısırıktan ziyade kemirgenlerin çıkartılarının olduğu ortamlarda hava yoluyla yayılıyor. 2021 sonunda ABD’de 850 Hantavirüsü vakası keşfedilmişti. Yani, genellikle kolay yayılabilen bir hastalık değil.

Şimdilik askerlerde yayılan bir hastalık yok. Ancak fare sorunun çözülmemesi halinde bu ihtimalin artmasından endişe ediliyor.

İSPANYOL GRİBİ

Ukrayna Savaşı, birçok uzmana göre yüksek miktarda toprak değişiminin gerçekleşmediği ve hendek muharebelerinin yoğun kayıplarla sonuçlandığı bir savaş olmasından ötürü 1. Dünya Savaşı’na benziyor. Bu benzerlik, fare istilası sonrası akıllara İspanyol gribini getirdi.

Savaşın son yılı olan 1918’de Batı cephesinde patlak veren bu hastalık, savaşan ülkelerin moral motivasyonu korumak adına cephe hattından gelen haberleri gizlemesi üzerine bir süre dünya kamuoyu tarafından bilinmedi. Savaşa taraf olmayan İspanya’da yapılan haberler sonrası hastalığın adı “İspanyol gribi” olarak kaldı.

İspanyol gribinden toplam 500 milyon kişinin etkilendiği düşünülüyor. Hastalıktan 25-50 milyon insanın hayatını kaybettiği biliniyor.