Ukrayna’da zamanla yarış: Rusya’nın bir günü kaldı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:12

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:12

Temmuz 2022’den bu yana devam eden Bahmut muharebesinde sona gelindi. Rus ordusu yoğun çatışmalar sonucunda kentin yüzde 95’inden fazlasını kontrol etmeyi başardı. Ancak rus paralı asker ordusu, kentin savunma noktası ile dolu batı kısmında ilerlemekte zorluk çekiyor.

Yevgeni Prigojin, Cuma günü Telegram’da paylaştığı videoda Savunma Bakanlığının verilen mühimmatları azalttığını bu yüzden daha fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini belirtti. Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov hakkında ağır ifadeler kullanan Prigojin, “ böyle giderse Wagner gücü yok olacak. 10 Mayıs’ta Bahmut’tan çekiliyoruz. Kontrolü Rus ordusuna devredeceğiz” ifadelerini kullandı.

GENERAL ‘ARMAGEDDON’ GERİ DÖNDÜ

Ancak Prigojin, Pazar günkü Telegram paylaşımıyla sorunlarını çözüldüğünü iddia etti. Çeçen lider Kadirov’a bağlı Akhmat özel kuvvetlerinin Bahmut’a desteğe geleceğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna’da devam eden ‘özel askeri operasyonu’ aylarca yönetmiş ‘Armageddon’ lakaplı Sergey Surovikin’in de Bahmut muharebesinin komutasına atandığını söyledi. Surovikin, savaş boyunca Wagnerlerle iyi ilişkileri olan bir komutan olarak tanındı. 2023 başında özel askeri operasyon komutanlığından alınmış ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov’la değiştirilmişti.

Ayrıca Wagner CEO’su, “uzun zaman sonra ilk kez emir aldık. Bize Bahmut’taki operasyonları devam ettirebilmek için ne kadar mühimmat gerekiyorsa temin edileceği söz verildi. Rus ordusu da Wagnerlerin etrafının sarılmasını önlemek adına yan taarruzlara karşı savunma sağlayacak” ifadelerini kullandı. Prigojin, Surovikin’in “Rus ordusunda savaşmayı bilen tek general” olduğunu iddia etti. Prigojin’e göre Ukraynalılar, Bahmut’ta günde 500-600 kadar askerini kaybediyor.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirski, yaptığı Telegram paylaşımında Rusların 2.Dünya Savaşı galibiyetini kutlayacakları 9 Mayıs Zafer günü öncesinde Bahmut’u tamamen almak için topyekün bir taarruza kalktıklarını belirtti. Sirski, bu taarruzu durdurmak için gereken önlemleri aldıklarının altını çizdi.

UKRAYNA, RUSYA’NIN DURDURULAMAZ ‘HANÇERİNİ’ DÜŞÜRDÜ

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, yaptığı açıklamada Amerikan Patriot hava savunma sisteminin Rusların ‘durdurulamaz’ olarak nitelediği Kh-47 Khinzal (hançer) tipi bir füzeyi düşürmeyi başardığını duyurdu. Vladimir Putin, 2018’de yaptığı bir konuşmada Khinzal’ın hedefine dakikalar içinde ulaşabildiğini ve modern hava savunma sistemleri tarafından durdurulamayacağını söylemişti.

Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri, sonradan yaptığı açıklamada balistik füzelerin vurulduğuna dair ellerinde görüntü olduğunu ancak bunların Khinzal olduğunun teyit edilmediğini söyledi.

Khinzal füzeleri savaş uçakları üzerinden ateşleniyor, 2 bin kilometre menzile kadar ulaşabiliyor ve ses hızının 10 katı hızda hareket ediyor. Ses hızının 5 katından fazla hızda hareket eden füzelere hipersonik füze deniyor.

Yevgeni Prigojin’e göre Rusların Bahmut operasyonunu tamamlaması için 2.5 kilometrelik bir yolu kaldı. Wagnerler, Bahmut’a giden yolu açan Popasna kasabasının alınmasını da 1 yıl önce Zafer Günü’ne yetiştirmeye çalışmış ve 7 Mayıs’ta kasabada kontrolü sağlamıştı.