Ukrayna'daki Türkler, Rusya'nın saldırısında yaşadıklarını anlattı

25 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Kiev’de yaşayan Türk vatandaşı Sercan Dönmez, “Burada tek başımızayız. Herhangi bir destek yok. Savaştan önce konsolosluk aradı. ‘Acil durumunuz yoksa ülkeyi terk edin’ denildi. Kievliler şehri terk ediyor. Biz de duruma göre hareket edeceğiz” dedi.

Türk vatandaşı Ali Altuğ Öncü, “Saldırı haberleri geldikçe şehirde çok ciddi bir panik başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren pek çok insan bavullarını doldurup arabalarıyla kaçmaya girişti. İki üç hafta önce Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezinden aradılar. ‘Geçerli bir sebebiniz yoksa ülkeyi terk etmenizi tavsiye ederiz’ dediler. Aktif olarak bir tahliye söz konusu değil. 14 şehre sadece bir büyükelçilik baktığı için numaralar kilitlenmiş durumda. Ben saatlerce aradım ama henüz ulaşamadım” ifadelerini kullandı.

"TAHLIYE KARAYOLUYLA"

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızı karayoluyla tahliye edeceğiz. Hazırız ama şu anda hava sahası kapalı. Biz şubatın başından itibaren bu hazırlıkları yapmaya başladık. Durum sakinleştiği zaman vatandaşlarımızı karayoluyla Moldova’ya, Romanya’ya ve Polonya’ya götürebileceğiz. Denizyolunda da özellikle Odessa bölgesinde şu anda çatışmalar var. Deniz trafiği de şu an kapalı” ifadelerini kullandı. Ukrayna’daki otobüs şirketleriyle karayoluyla tahliye halinde anlaşmaların yapıldığını da kaydeden Çavuşoğlu, “O ülkeler bizim vatandaşlarımızdan vize istemeyecek, PCR testi ya da aşı sertifikası da istemeyecek” diye konuştu.