CHP, Ukrayna gündemiyle MYK'yı topladı
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü Ukrayna gündemiyle toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu 'Montrö'ye dikkat çekti.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından olağanüstü olarak toplandı. Kılıçdaroğlu, “Karadeniz güvenliğini tehlikeye atacak şekilde Montrö Sözleşmesi hiçbir tartışmaya açılmamalıdır” dedi.
Kılıçdaroğlu, dün Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri müdahalenin ardından Denizli ziyaretini yarıda keserek partisinin MYK’sini olağanüstü olarak Ankara’da topladı. Rusya-Ukrayna krizinin ve çatışmaların Türkiye’ye etkilerinin değerlendirildiği toplantıya, CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de katılarak konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Edinilen bilgilere göre, kurulların yaptığı yorumları dinleyen Kılıçdaroğlu, “Montrö’ye sıkı sıkı bağlı kalınmalı. Karadeniz güvenliğini tehlikeye atacak şekilde Montrö Sözleşmesi hiçbir tartışmaya açılmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın bize faturası ağır olur” değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Kılıçdaroğlu; İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerini de telefonla arayarak krize ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
"SÖZLEŞME FARKLI UYGULANMAMALI"
Denizli’den ayrılmadan önce kanaat önderleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Ülkemiz açısından son derece stratejik, sorunlu bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki turist, doğalgaz göndermediği zaman perişan oluyoruz. Buğday alamazsak perişan oluyoruz” dedi. Konuşmasında Montrö Sözleşmesi’ne değinen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin güvenliği açısından Montrö Boğazlar Sözleşmesi çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı uygulanmamalıdır. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekiyorum” uyarısını yaptı.
"SÜREÇ TBMM İLE YÜRÜTÜLMELİ"
“Türkiye’nin bir savaşta olmadığının” altını çizen Kılıçdaroğlu’nun, “Süreç TBMM ile yürütülmeli. İktidar, atılacak adımlarla ilgili Meclis’i bilgilendirmeli” dediği, krizle ilgili olarak da “Nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa’nın göbeğinde demokratik bir ülkeyi işgali kabul edilemez” vurgusu yaptığı öğrenildi.
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