Ukrayna'dan BM Güvenlik Konseyine eleştiri

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:27

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 12:27

Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Rusya'nın başkanlık edecek olmasını eleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Rusya'nın 1 Nisan'daki BM Güvenlik Konseyi başkanlığı kötü bir şaka. Rusya koltuğunu gasp etti. Sömürgeci bir savaş yürütüyor. (Putin) Lideri, çocukları kaçırdığı için UCM tarafından aranan bir savaş suçlusu" dedi.

AFP'de yer alan habere göre Kuleba ayrıca, "BMGK'da Rusya varken dünya güvenli bir yer olamaz" ifadesinde bulundu.

BMGK başkanlığı, her ay 15 üye ülke arasında dönüşümlü olarak değişiyor. Başkanlık yapan ülkenin, kararlar üzerindeki etkisi yok denecek kadar az ancak gündemi belirleyebiliyor.

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinin ardından "Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nden çıkarılması" talebinde bulunmuştu.

Rusya, son BMGK başkanlığı sırasında Ukrayna'yı işgal emri vermişti.