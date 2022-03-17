Ukrayna’dan büyük adım: Kripto paralar resmen yasal hale geldi

17 Mart 2022 Perşembe, 12:55

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kripto paraları resmi olarak yasallaştıran yeni bir yasa imzaladı.

KRİPTO PARAYLA DA DESTEK ALIYORLARDI

Rusya ile savaş durumunda olan Ukrayna'ya destek amaçlı dünyanın pek çok yerinden kripto paralar üzerinden bağışlar geliyor. Ukranya, kripto paraların alımını kolaylaştırmak adına bir dizi yeniliğe gidiyor. Ukrayna Yüksek Şurası, 17 Şubat’ta Sanal Varlık Yasası’nı hazırlamıştı. Zelensky, dün akşam saatlerinde bu yasayı imzaladı.

Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna'da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır" denildi.