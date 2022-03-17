Ukrayna’dan büyük adım: Kripto paralar resmen yasal hale geldi
Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Savaş nedeniyle gündemde olan Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'da kripto para birimlerinin resmi olarak yasal hale geldiğine ilişkin açıklama yaptı.
Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kripto paraları resmi olarak yasallaştıran yeni bir yasa imzaladı.
KRİPTO PARAYLA DA DESTEK ALIYORLARDI
Rusya ile savaş durumunda olan Ukrayna'ya destek amaçlı dünyanın pek çok yerinden kripto paralar üzerinden bağışlar geliyor. Ukranya, kripto paraların alımını kolaylaştırmak adına bir dizi yeniliğe gidiyor. Ukrayna Yüksek Şurası, 17 Şubat’ta Sanal Varlık Yasası’nı hazırlamıştı. Zelensky, dün akşam saatlerinde bu yasayı imzaladı.
Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna'da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır" denildi.
İlgili Haberler
- Ukrayna'ya bağışlanan 400 kurşun geçirmez yelek New York'ta çalındı
- YÖK'ten Ukrayna'dan yatay geçiş için başvuran öğrencilerle ilgili açıklama
- İngiltere askeri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin büyük ölçüde durduğunu söyledi
Video Haberler
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- İstanbul'da bir kişi tramvayın altında kaldı
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Prof. Dr. Özgür Enginyurt tarih verdi
- Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkoll
En Çok Okunan Haberler
- 'Erdoğan sığınmacılara oy mu kullandıracak?'
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- 6 partinin genel başkanı yeniden bir araya gelecek
- AKP'li Bergama Belediyesi tarım arazilerini satıyor
- İstanbul'da yeniden kar teyakkuzu!
- 'Galatasaray'ı seçtim çünkü...'
- Düzce beton şehrine döndü
- Bakan Nebati neyi 'itiraf' etti?
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Genç buz patenciler dünya kupasında şampiyonluk peşinde