Ukrayna'dan diplomatlarını çekti: Belarus savaşa mı katılıyor?

24 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Son günlerde, gerek Batı medyası, gerekse Ukraynalı yetkililer sıkça Belarus’un savaşa dahil olma ihtimalinden bahsetmeye başladı. Bilindiği üzere Rusya-Ukrayna savaşında Rus kuvvetlerinin bir bölümü Belarus üzerinden taarruza geçiyor ve Belarus’ta bulunan Rus uçak ve füzeleri Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşta kullanılıyor. Ancak Belarus askerleri savaşın başlamasından beri harekâtlara doğrudan katılmamıştı.

Belarus’un savaşa katılacağı iddialarına yol açan gelişmelerden biri, önceki gün Ukrayna’daki bütün Belaruslu diplomatların (Belarus’un Kiev büyükelçisi dahil olmak üzere) Ukrayna’yı terketmesi oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya harekâta başlamasından iki gün önce Rusya’nın diplomatları da Ukrayna’yı benzer şekilde terkettiği için bu hareket, Belarus’un savaşa katılmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

Belarus yönetimi, Rusya’yla bütün yoğun ekonomik ilişkilerine rağmen dış politikada Rusya’dan mümkün olduğunca bağımsız kalmaya çalışmıştı. Belarus’un Rusya öncülüğündeki Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne üye olmasına rağmen, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko Belarus’ta Rus askeri üssü bulunmasına ve Rus askerlerinin konuşlandırılmasına karşı çıkmıştı. Ancak, 2020’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Batılı ülkeler tarafından tanınmaması ve ABD’nin Belarus’taki muhalefete açıktan destek vermesi, Lukaşenko yönetimine de yaptırım uygulamasına yol açtı. Lukaşenko’nun manevra alanı daraldı ve ülkesine Rus askerlerini kabul etmeye başladı. Bu durum Ukrayna’yı zor durumda bıraktı. Zira, Ukrayna’nın Rusya’yla 2 bin kilometreyi bulan sınırına ek olarak, başkent Kiev’in 150 kilometre kuzeyinden geçen ve bin kilometreyi bulan Belarus-Ukrayna sınırı da Ukrayna’nın önlem alması gereken bir nokta haline geldi.

SINIR HAREKÂTI OLASILIĞI VAR

Ukraynalı uzmanlar, Belarus kuvvetlerinin en batıdaki Polonya sınırına yakın bölgelerden harekete geçeceğini düşünüyor. Hava sahası kapalı olduğundan silah yardımları kara yoluyla Polonya üzerinden yapılıyor. Bu nedenle Rusya’nın Ukrayna’ya yapılan silah yardımının önüne geçmek için Belarus üzerinden harekete geçmesi bekleniyor. Ayrıca Rusların Polonya sınırına paralel şekilde güneye inmeyi deneyeceği ve Belarus’un bu operasyona katılma ihtimalinin olduğu söyleniyor.

Öte yandan Lukaşenko’nun bu harekâta girişmeye isteksiz olduğu ve Belarus Silahlı Kuvvetleri’nde pek çok komutanın böyle bir operasyona karşı olduğu iddia ediliyor.