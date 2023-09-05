Ukrayna'dan Erdoğan-Putin görüşmesi mesajı: 'Hamlet'in gölgesi gibiyiz, her zaman oradayız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Putin ile Erdoğan'ın Soçi görüşmesine dikkat çekerek, "Eğer birileri Ukrayna olmadan görüşüyorsa, bu onların Ukrayna olmadan konuştukları anlamına gelmez. Ukrayna Hamlet'in gölgesi gibidir, biz her zaman oradayız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:54
Ukrayna'dan Erdoğan-Putin görüşmesi mesajı: 'Hamlet'in gölgesi gibiyiz, her zaman oradayız
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitro Kuleba, "Eğer birileri Ukrayna olmadan görüşüyorsa, bu onların Ukrayna olmadan konuştukları anlamına gelmez. Ukrayna Hamlet'in gölgesi gibidir, biz her zaman oradayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, kısa süre önce Kiev'i ziyaret ettiğini hatırlatan Kuleba, "Moskova'ya gitmeden önce çok esaslı görüşmeler yaptık. Tartışmanın genel mantığını kesinlikle anlıyoruz" diye konuştu.

"RUSYA'YA TAVİZ VERİLMEMELİDİR"

Kuleba, Ukrayna'nın tahıl anlaşmasına ilişkin tutumunu şu şekilde özetledi:

"Karadeniz Tahıl Girişimi yeniden tesis edilmelidir. Şantaj ve Rusya'nın kaprislerini yerine getirme pahasına restore edilmemelidir. Zira Rusların anlaşmadan çekilmeleri için hiçbir hukuki ya da siyasi gerekçe yoktu. Eğer şimdi onlara taviz verirsek, geri gelecekler ve bir ay sonra yeni şartlar öne sürmek için bir kez daha geri çekilecekler. Bu klasik bir şantajdır."

"ZELENSKİ-ERDOĞAN ARASINDA GÜVENE DAYALI İLİŞKİ VAR"

Kuleba, "Rusya'ya güvenilemeyeceğini, bu nedenle Karadeniz Tahıl Girişimi için alternatif deniz ihracat yolları geliştirilmesi" gerektiğini vurgulayarak, "Bunu başarmak için teknik bir imkan var, ancak ek olarak güvenliği de güçlendirmek gerekiyor. Bunun işe yaradığını zaten gösterdik. Bu hattı istikrarlı bir temelde organize etmemize yardımcı olmaya ilgi duyan ülkeler olduğunu zaten gösterdik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Erdoğan arasında "güvene dayalı ilişkiler" olduğunu kaydeden Kuleba, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinin ardından Erdoğan ile Zelenski arasında tüm ayrıntıların ele alınacağı temasların gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.


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