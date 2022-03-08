Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.
Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon" ifadesini kullandı.
Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022
Two million.
BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.
BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19 salgını karşısında normalleşmek için erken mi?
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin'i andı
- OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
- Les Kurbas Tiyatrosu sığınma merkezine dönüştürüldü
- 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı
- TÜİK açıkladı: 2021 yılı zam şampiyonu belli oldu
- İstinaf'tan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar
- İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in durumu
- Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı