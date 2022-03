Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon" ifadesini kullandı.

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.



Two million.