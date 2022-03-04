Ukrayna’dan Moldova’ya geçen Türkler: 'Bir günde 3 kere yer değiştirmek zorunda kaldık'
Ukrayna’dan ayrılarak Moldova üzerinden Türkiye’ye gelen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı. Sınırda yaşadığı zorlukları anlatan Tugay Karademir, "Yaklaşık 2 haftadır takip ediyoruz. Erken tahliye talep etmiştik fakat olmadı. Biz çok şükür çıkabildik" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna’da yaşayan yerli halk ve yabancı vatandaşların ülkeden ayrılışı sürüyor. Toplu taşıma ve araçlarla Moldova sınırına gelen insanlar, sınırda uzun bir bekleyişin ardından Moldova’ya geçiyor. Moldova’da konuksever yerel halkın yiyecek-içecek ikramıyla karşılanan vatandaşlar, otobüslerle ülkenin ve Avrupa’nın dört bir yanına dağılıyor.
Son olarak, sınıra gelip Türkiye’ye dönmeye çalışan Türk vatandaşları da yaşadıklarını anlattı.
"UKRAYNA ASKERLERİ TARAFINDAN DARBEDİLDİM"
Sınırda yaşadığı zorlukları anlatan Tugay Karademir, "Yaklaşık 2 haftadır takip ediyoruz. Erken tahliye talep etmiştik fakat olmadı. Biz çok şükür çıkabildik. Başımıza olaylar geldi. Telefonumu Ukrayna askerlerine kaptırdım ve darbedildim. Video çekmediğime rağmen video çektiğim iddia edildi. Uzun süre aç kaldık, gıda bulamadık. Biz bir şekilde kurtulduk kalan arkadaşlarımız var, yeğenlerimiz var. Metro duraklarında kalıyorlar, sığınaklarında kalıyorlar" ifadelerini kullandı.
"HERKES KURTULMAYA BAKSIN"
Geride kalanlara bir an önce Ukrayna’yı terk edip kurtulmalarını tavsiye eden Samet Direk ise, "İnsanlar zorluk çekiyor buraya gelmek için. Bir sürü aşamadan geçiyor. Trende yerde koridorda yatan insanlar vardı. Arkadaşımın da dediği gibi biz buraya bir şekilde geldik. Orada hala maruz kalan insanlar var. Onların gelmesini istiyoruz. Buradan sesimizi duyurmayı çalışıyoruz tek isteğimiz bu. Kimse zor durumda kalmasın herkes kurtulmaya baksın. Tek isteğimiz bu" şeklinde konuştu.
"BİR GÜNDE 3 KERE YER DEĞİŞTİRDİK"
Bombardıman yüzünden bir günde 3 kere yer değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Oktay Yıldırım ise, "Ukrayna’nın içinde bulunduğu durum belli. Çok zor şartlardan geçiyoruz. Düzelmesi için biz de dua ediyoruz ama istemeden yaşadığımız olaylar var. Halen daha saldırılar devam ediyor. Bir günde üç defa yer değiştirdiğimizi biliyorum. Çok yakınımızda bomba mı çatışma mı ne olduğunu bilmediğimiz olaylar yaşadık. Hiç yaşamadığımız şeyleri yaşadık açıkçası" sözleriyle durumun ciddiyetini anlattı.
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