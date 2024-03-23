Ukrayna'dan Moskova saldırısı mesajı: Suçlamaları reddediyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgilerinin bulunduğuna ilişkin suçlamaları reddettiklerini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:08
Ukrayna'dan Moskova saldırısı mesajı: Suçlamaları reddediyoruz
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı Rus yetkililerin, söz konusu terör saldırısında Ukrayna'nın yer aldığına yönelik iddialara tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkililerin, Ukrayna'nın Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda yer aldığı yönündeki suçlamalarını kesin bir dille reddediyor."

Ülkelerine yönelik suçlamaların, "Kremlin'in provokasyonu" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür suçlamaları, Rus toplumunda Ukrayna karşıtı histeriyi daha da alevlendirmek, Rus vatandaşlarının devletimize karşı suç niteliğindeki saldırganlığa katılmak üzere daha fazla seferber edilmesi için koşullar yaratmak ve Ukrayna'yı Rusya'nın gözünde itibarsızlaştırmak amacıyla Kremlin tarafından planlanmış bir provokasyon olarak görüyoruz."

Rus özel servislerinin, daha önceleri ülkedeki "kanlı provokasyonlar"ın düzenleyicisi olarak itham edildiği açıklamada, "Putin'in diktatörlüğünün kırmızı çizgileri yok. Tıpkı Ukrayna'ya karşı savaşta füze saldırıları, top atışları ve işkence sonucu binlerce barışçıl Ukraynalıyı öldürdüğü gibi kendi vatandaşlarını da siyasi amaçlarla öldürmeye hazır" değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlık, uluslararası toplumu Ukrayna'ya yardım etmeye davet etti.

Başkentteki Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Moskova Bölgesi Sağlık Bakanlığı da 145 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.


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