Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin için tutuklama kararı

Son dakika haberi... Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:28
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'ya yönelik barbarca işgali nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

Daily Mail'in haberine göre, UCM Putin'i, askerlerinin Ukrayna'da işlediği savaş suçlarından sorumlu olduğu kararını verdi.

Yargıçlar şüphelilerin Ukraynalı çocuklara zarar verecek şekilde, nüfusun yasadışı şekilde sınır dışı edilmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya Federasyonu'na nüfus transferi gerçekleştirdiğini değerlendirdi.

İddiaya göre yargıçlar gizli tutuklama emri çıkarmayı düşündüler ancak bu emrin kamuoyuna açıklanmasının suçların daha fazla işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunabileceğine karar verdiler.

UKRAYNA: "BU YALNIZCA BİR BAŞLANGIÇ"

Kararın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Bu karar yalnızca bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA: "BU KARARIN BİZİM İÇİN ÖNEMİ YOK"

Rusya ise, mahkemenin kararını tanımadıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kararın bizim için önemi yok." ifadelerine yer verildi.


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