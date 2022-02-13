Ukrayna büyükelçisi Almanya'yı silah tedariki konusunda 'ikiyüzlülük' ile suçladı
Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya'yı Kiev'e savunma silahları tedarik etmeyi reddetmesi nedeniyle "ikiyüzlülük" ile suçladı.
Andrij Melnyk, Şansölye Olaf Scholz'un pazartesi günü Kiev'e yapacağı ziyaret öncesinde Almanya'yı Rusya'yı silahlandırmaya yardım ederken Ukrayna'ya silah göndermemekle suçladı.
Melnyk, Alman basınında, Berlin'in, daha sonra orduyu desteklemek için kullanılabilecek aracılar aracılığıyla Rusya'nın gizli servisine çift kullanımlı malların ihracatına izin verdiğinin iddia edildiğine dair haberlere atıfta bulundu.
Sosyal medya hesabında tepksini gösteren Melnyk, Almanya'nın, Rus askeri işgaline karşı Ukrayna'ya kendini savunması için silah vermemesine rağmen, Rusya'ya yalnızca 2020'de bile 366 milyon € çift kullanımlı mal ihraç ettiğini ve belki de bu sayede silah üretimini arttırmalarına destek olduklarını söyleyerek Almanya'nın ikiyüzlülük yaptığını iddia ettiği bir paylaşımda bulundu.
German Hypocrisy— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 13, 2022
????NO weapons for Ukraine‘s self-defence against Russian military invasion
BUT
???? 366 million € (!) ????exports of dual-use goods to Russia in 2020 alone which can be destined to boost weapons production (Nr. 4 on export list). Irrespective of EU santions!? https://t.co/LsxfSw7wUI
İngiltere, ABD ve diğer NATO müttefiklerinin aksine, Berlin'in Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetmesi, Ukrayna liderliğini derinden hayal kırıklığına uğrattı.
Scholz, salı günü Moskova'ya gitmeden önce pazartesi günü Kiev'i ziyaret edecek.
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