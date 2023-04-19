Ukraynalı askerler, soylarını devam ettirebilmek amacıyla spermlerini donduruyor

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:25

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:25

Ukraynalı askerlerin, Rusya'ya karşı savaşırken ölmeleri durumunda "gen havuzlarını devam ettirmek" amacıyla spermlerini dondurmak için kliniklere akın ettiği belirtildi.

Ukrayna Üreme Tıbbı Derneği Başkanı Dr. Oleksandr Mykhailovych Yuzko, taleplerde "gözle görülür bir artış" yaşandığını söyledi.

Ukrayna'daki kliniklerin, kriptoprezervasyon taleplerinde bir artış yaşadığı kaydedilirken, ülkede birçok kuruluşun genellikle yaklaşık 45 sterlin değerindeki bu hizmeti ücretsiz olarak sunduğu aktarıldı.

Kiev hükümetinin bu hizmeti sübvanse etmesini öngören bir yasa tasarısı için bastıran Ukraynalı politikacı Oksana Dmytriyeva, pek çok Ukraynalının Rusya'nın nihai oyununun "tüm Ukraynalıları yok etmek" olduğuna inandığını ve bu nedenle kliniklerin "gen havuzumuzu devam ettirmek" için önemli olduğunu söyledi.

"MODERN DÜNYA ÇOCUKLARIMIZI BÜYÜTMEMİZE İZİN VERİYOR"

Nataliya Kyrkach-Antonenko, kocası Vitaly'nin, üç aylık hamileyken çatışmalarda öldüğünü, savaşa katılmadan önce spermlerini dondurduğunu söyledi.

Nataliya, NYT'ye verdiği demeçte, "Modern dünya, bu dünyadaki en cesur ve en yürekli insanlar olan şehit sevdiklerimizin çocuklarını doğurmamıza ve büyütmemize izin veriyor. Onları babalarına layık bir şekilde, aynı Ukrayna sevgisiyle yetiştirin ve onlara babalarının uğruna kanlarını döktüğü ülkede yaşama şansı verin" dedi.

Nataliya, Facebook sayfasını diğer çiftleri de kendisi ve Vitaly gibi yapmaya teşvik etmek için kullandığını söylerken, Ukrayna'daki milletvekilleri ise şu anda bu işin para kısmına yardımcı olacak bir yasa tasarısını tartıştığı belirtildi.

"BU GEN HAVUZUMUZUN DEVAMI"

Ülkede tasarının öncüsü olarak bilinen Oksana Dmytriieva, "Bu, bizim gen havuzumuzun devamıdır" ifadelerini kullandı.

Ülkede özel bir kliniğin başhekimi olan Halyna Strelko, "Başka nasıl yardım edebileceğimizi bilmiyoruz. Sadece çocuk yapabiliriz ya da yapılmasına yardımcı olabiliriz. Silahımız yok, savaşamayız ama yaptığımız şey de önemli" diye konuştu.