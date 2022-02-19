Ukraynalı gazeteci canlı yayında Rusya yanlısı milletvekiline saldırıda bulundu
Ukraynalı bir gazeteci canlı yayın sırasında Rusya yanlısı milletvekili Nestor Şufuriç'e saldırdı.
Ukrayna'da bir gazeteci, Rusya yanlısı muhalefet platformu Yaşam İçin'in milletvekili Nestor Şufuriç'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kiev'e yönelik tehditleri nedeniyle kınamayı reddetmesi üzerine saldırıda bulundu.
Canlı yayın sırasında gerçekleşen saldırıda gazeteci Yuriy Butusov, Şufuriç'in yanına gelerek yumruk attı. Milletvekili karşılıkta bulununca ikili arasında arbede çıktı. Olay sırasında sahnede eski Ukrayna başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve devlet başkanı Petro Poroşenko da bulunuyordu.
Konuklar kavgaya müdahale ederek ikiliyi ayırmaya çalıştı.
Tansiyon düşünce Butusov yerine döndü ve tartışma programı devam etti. Kavganın taraflarının suratlarında kızarıklıkların meydana geldiği görüldü.
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