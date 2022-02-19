Rusya, ayrılıkçıların elindeki Doğu Ukrayna'dan tahliye edilenlerin geldiğini bildirdi

19 Şubat 2022 Cumartesi, 13:48

Rus yetkililer bu sabah, Doğu Ukrayna'daki Rus yanlısı vekil devletlerin liderleri tarafından dün akşam duyurulan vatandaşların toplu tahliyesinin bir parçası olarak, Donbas'tan Rusya'nın Rostov bölgesine 1.600'den fazla kişinin geldiğini söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Rusya yanlısı, tanınmayan iki cumhuriyetin ayrılıkçıları dün akşam, yakın bir Ukrayna askeri işgali korkusunu öne sürerek bölgedeki kadın ve çocukların tahliyesi çağrısında bulunurken, Batılı yetkililer Moskova'nın doğu Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane yaratmaya çalıştığı konusunda uyardı.

Tahliye duyurusundan kısa bir süre sonra, Rus devlet medyası tarafından yayınlanan Donetsk'ten fotoğraflar, tahliye için sıraya dizilmiş otobüsleri gösterdi.

700 BİNDEN FAZLA

Devlet Duması milletvekili Viktor Vodolatsky, Rus Devlet Haber Ajansı TASS'a bugün öğleden sonra Rostov bölgesine “Donbas'tan tahliye edilen yaklaşık 25 bin sivilin gelmesini” beklediğini söyledi. İki Rus yanlısı ayrılıkçı vekil devletin liderleri, toplamda 700 binden fazla insanı tahliye etmeyi planladıklarını söyledi.

Rus devlet medyası dün, Rostov bölgesindeki Donbas'tan gelen vatandaşlar için kurulan geçici barınakları gösteren bir dizi video yayınladı. Ülkeye giriş yapan sınır kontrol noktalarında uzun trafik sıkışıklığı da gece boyunca bildirildi.

Donbas vatandaşlarının çoğu güney Rostov bölgesine yerleştirilecek olsa da, ülke genelindeki bazı diğer bölgeler tahliye edilenleri barındırmaya hazır olduklarını söyledi.

'MÜLTECİLERE' PARA YARDIMI YAPILACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada, hükümetinin ülkeye gelen her "mülteciye" 10 bin ruble (95 Euro) ödeyeceğini duyurdu.

Bazı Donetsk sakinleri, tahliye emriyle kafalarının karıştığını ve Rusya'ya gitmek niyetinde olmadıklarını söyledi. Donetsk sakini Kseniya Vasilyeva "Ben kalıyorum. Donbas benim evim. Üç küçük çocuğum var, Rostov'da bizi neyin beklediğini bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

PATLAMALARDAN SONRA AYRILMAYA KARAR VERDİLER

Diğer vatandaşlar, cuma gecesi iki ayrı vekil eyalette meydana gelen bir dizi patlamanın ardından ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.

Kiev, Donbas'ta herhangi bir düşmanca eylemde bulunmayı reddetti ve Ukrayna istihbaratı daha önce Donbas bölgelerindeki altyapının bir Rus işgaline bahane sağlamak için çıkarıldığını söyledi.

Günün ilerleyen saatlerinde Donetsk'ten Rusya'ya otobüsle gitmeyi planlayan Oksana Pulkova, "Ailem için korkuyorum, gitmekten başka seçeneğim yok" dedi.

Tahliye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) gözlemcilerin doğu Ukrayna'daki cephe hattındaki saldırıların sayısında "dramatik bir artış" olduğunu söylemesiyle gerçekleşti.