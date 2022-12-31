Ukraynalı General Zaluzhny'den mücadele vurgusu: Düşmanı yenmek için gücümüz yeter
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'ya karşı devam eden savaşı kazanmaları için yeterli güce sahip olduklarını belirtti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, geç saatlerde paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek Noel'i kutladı.
Valeriy Zalujnıy, savaş nedeniyle halkın zor günleri yaşadığını kaydederek, "Bu Noel'in gözyaşı tadı ve kan rengi var." dedi.
Zalujnıy, Rusya'nın ülkesine savaş açtığını belirterek, "Savaşı biz seçmedik. Ama mücadeleyi kabul ettik. Ve Tanrı bizim tarafımızda. Ancak, düşmanı yenmek için gücümüz yeter. Bir millet mücadelenin içinde doğar" ifadelerini kullandı.
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